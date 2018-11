Torino, Lazzari primo obiettivo. Zappacosta cavallo di ritorno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manuel Lazzari è e rimane il primo obiettivo per la fascia destra del Torino per il mercato di gennaio. Il giocatore della SPAL, però, non è l'unico nome sulla lista della dirigenza granata. Nel novero degli obiettivi c'è, secondo Tuttosport, anche Davide Zappacosta, laterale del Chelsea che proprio dal Torino aveva spiccato il volo verso Stamford Bridge. Per l'ex Avellino finora solo 6 minuti in dieci gare di Premier League con Maurizio Sarri e la forte volontà di non perdere la maglia della Nazionale in vista dell'Europeo del 2020. Per questo l'idea di un ritorno al 'Grande Torino' è tutt'altro da scartare.