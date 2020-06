Torino, le idee arrivano dall’Argentina

Nelle scelte di mercato del Torino un occhio di riguardo sarà rivolto al Sudamerica, con il campionato argentino particolarmente oggetto dell’attenzione del direttore sportivo Davide Vagnati. Sono tanti infatti i profili presi in considerazione dai granata in vista della prossima stagione, con la new entry rappresentata dal talentuoso Urzi del Banfield che chiude una fila particolarmente ricca. Prima di lui era stato accostato al club piemontese anche il classe 1997 in forza al River Plate Gonzalo Montiel, per il quale vige una clausola rescissoria importante che ammonta a circa 20 milioni di euro. Per l’attacco, restando in casa River Plate, attenzione al profilo del promettente Federico Girotti, valutato con attenzione anche dall’Udinese. Classe 1999 è considerato in patria come l’ultimo esempio di “Gallarditos”, ovvero di talento della cantera River lanciato nel calcio dei grandi dal Muneco Gallardo.