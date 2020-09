Torino, le idee per il centrocampo: tra prime scelte e alternative

In casa Torino si lavora per rafforzare la linea mediana. Tanti i nomi presi in considerazione dal Direttore Sportivo Davide Vagnati, con la possibilità di incastrare degli sviluppi con vista sul Sudamerica. La prima scelta designata resta sempre Torreira, nonostante la concorrenza della Fiorentina. L’alternativa è Lucas Biglia, che potrebbe essere associato ad un investimento a lungo termine sul talentuoso Vera dell’Argentinos Juniors. Per il ruolo di trequartista restano in piedi diverse alternative, ovviamente da valutare anche in ossequio agli slot per gli extracomunitari che resterebbero disponibili: una porta a Carrascal del River Plate, un’altra a Marchwinski del Lech Poznan. Come Jolly resta valida la pista legata allo svincolato Borini, apprezzato anche da Genoa e Parma.