© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Torino è aperto il capitolo legato alle possibili uscite, specie per quanto riguarda la difesa. Il nome più caldo in questo senso è quello di Kevin Bonifazi, che cambierà certamente aria e per il quale non mancano le manifestazioni di interesse. A partire da Fiorentina ed Atalanta(se non dovesse arrivare Caldara), sino ad arrivare alla Spal. Il recente rinnovo a sorpresa con il Toro ha messo Cairo con il coltello largamente dalla parte del manico: la valutazione è di 15 milioni suddivisa tra prestito ed obbligo di riscatto, il club ferrarese è disposto ad arrivare a 10. Diverso il discorso legato a Djidji, per il quale il Lecce era in assoluta pole position. La grande prestazione fornita all’Olimpico contro la Roma ha rallentato l’uscita spingendo i pugliesi a valutare alternative differenti come lo svincolato Silvestre, ed il Torino potrebbe alla fine decidere di non cedere più il suo difensore.