Torino, le ragioni di una nuova chance per Longo

Se le voci riguardanti il Torino sono state legate sino a questo momento ai possibili giocatori in uscita in chiave mercato, è ancora tutta da scrivere la dinamica che porterà Urbano Cairo a decidere a chi affidare la guida tecnica della squadra nella prossima stagione. Se infatti è vero che la gestione di Moreno Longo non ha portato ancora benefici dal rettangolo verde, complici i tempi ristretti e le difficoltà ereditate, è altrettanto evidente come l’ex tecnico della Primavera abbia instaurato un percorso di ricostruzione dal punto di vista di appartenenza ed identità di cui si sentiva maledettamente il bisogno dalle parti del Filadelfia. Per questo motivo, posta la stima nutrita dalla proprietà nei confronti del tecnico, l’ipotesi di una nuova opportunità per la prossima stagione è tutt’altro che da escludere, ovviamente prescindendo dai risultati (ammesso che ce ne siano visto il futuro nebuloso del campionato) che i granata saranno in grado di raccogliere da qui sino al termine di questo travagliato e purtroppo indimenticabile torneo.