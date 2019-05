Torino, le strade per il futuro di Ola Aina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra le tante questioni in sospeso di casa Chelsea, ce n’è anche una che riguarda il futuro del Torino. Si tratta del destino di Ola Aina, protagonista di una stagione di ottimo livello alle dipendenze di Walter Mazzarri ed oggetto dell’interesse di numerose società della massima serie. Le valutazioni in tal senso non sono ancora state sciolte, poiché il prezzo per il riscatto del giocatore si attesterebbe attorno ai 10 milioni di euro, cifra decisamente rilevante per la quale il Torino non ha ancora preso una decisione definitiva. Le strade potrebbero essere molteplici: qualora i granata non dovessero procedere al riscatto non è escluso l’inserimento di altre società come la Fiorentina che stanno monitorando la crescita dell’esterno, così come è da valutare la possibile scelta del Chelsea di trattenere il giocatore anche a causa dell’impossibilità di fare mercato in entrata nelle prossime due sessioni. Valutazioni che, ad ogni modo, seguiranno quella del Torino che mantiene l’assoluta priorità come da accordi estivi.