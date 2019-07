Torino, le strategie e i rinnovi in vista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il Torino entra nella contesa per Christian Kouame, con la volontà di regalare a Mazzarri un attaccante con caratteristiche differenti rispetto a quelli attualmente presenti in rosa. Un’idea che potrebbe essere approfondita in caso di evoluzioni rispetto agli attuali componenti del reparto avanzato. Intanto proseguono i lavori, anche per il rinnovo di Armando Izzo, che Cairo vorrebbe blindare, al pari di Lyanco: il brasiliano è stato oggetto di un vero e proprio assalto da parte della Roma che tuttavia non è andato a buon fine. La volontà è quella di trattenerlo e farlo diventare protagonista nella difesa di Mazzarri. Manifestazioni di interesse per Bonifazi, non solo da parte della Spal. Ferraresi in pole, ma evoluzioni in corso.