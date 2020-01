Torino, le valutazioni sulle possibili uscite: i nomi coinvolti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre alle possibili entrate, in casa Torino le valutazioni sono in corso anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Non sono pochi, infatti, i nomi dei giocatori granata che sono finiti sul taccuino dei direttori sportivi italiani e non solo. Si parte da Kevin Bonifazi, per il quale l’interesse della Fiorentina è tutt’altro che un mistero già dalla passata estate. La valutazione che ne fa Cairo sconfina i 10 milioni di euro e le parti sono destinate a riaggiornarsi dopo l’incontro delle ultime ore. Non solo Fiorentina, peraltro, perché su Bonifazi è vigile anche l’Atalanta. Tra i corteggiati spicca anche il profilo di Edera, apprezzato dal Chievo qualora si dovesse concretizzare nell’immediato la partenza di Vignato verso la massima serie. Per Parigini, invece, è sempre presente la corte dell’Udinese con cui sono aperti degli altri discorsi per l’attacco legati alla possibile uscita di Simone Zaza. Una chance per giocare con continuità potrebbe essere concessa anche al talento per eccellenza della cantera granata Vincenzo Millico, mentre il Lecce sta valutando se avanzare una proposta per Djidji nell’ottica di rafforzare la propria retroguardia.