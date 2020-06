Torino, le variabili tattiche in vista della ripresa

La ricerca dei tre punti da parte del Torino di Moreno Longo sembra destinata a ripartire con alcune variabili tattiche sulle quali il tecnico dei granata ha lavorato parecchio in questa fase di preparazione alla ripresa del campionato. Oltre all’accoppiata avanzata che dovrebbe prevedere la contestuale presenza di Zaza e Belotti quali bocche da fuoco, le altre novità andrebbero a riguardare la difesa con il ripristino di una linea a 4 con De Silvestri e Bremer sulle corsie esterne per fiancheggiare Nkoulou ed Izzo, e l’impiego di Berenguer come trequartista alle spalle delle due punte a fungere da innesco per la fame di gol dei due attaccanti. Prima di pensare alle mosse di mercato c’è una salvezza da conquistare, ed il Torino proverà a farla propria con una veste tattica differente.