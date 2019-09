Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: Berenguer e non Zaza. C'è Farias

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 20,45 si chiude ufficialmente la 3^ giornata di Serie A, con il posticipo del lunedì sera tra Torino e Lecce.

Mazzarri, come dicevamo anche nel lungo avvicinamento alla gara, si affida alle certezze accumulate fin qui e, soprattutto, preferisce non rischiare il rientrante Zaza, schierando invece Berenguer in coppia con Belotti. Aina vince il ballottaggio a sinistra con Laxalt. A centrocampo Rincon nel mezzo alle due mezzali Baselli e Meite.

Liverani propone qualche sorpresa last-minute nel suo undici, ma non in difesa dove i quattro sono quelli attesi. In mezzo né Shakhov né Petriccione, ma Tabanelli, al debutto in questa Serie A, che si guadagna un posto. Al pari di Farias, che scalza Mancosu e si prende il posto al fianco di Lapadula, con Falco alle loro spalle.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Lecce.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Berenguer, Belotti.

A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Zaza, Edera, Millico, Verdi, Bremer, Laxalt.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias.

A disposizione: Vigorito, Riccardi, Vera, Petriccione, Benzar, Mancosu, Shakhov, Dumancic, La Mantia, Dubickas, Gallo, Babacar.

Allenatore: Fabio Liverani.