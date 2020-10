Torino-Lecce, le formazioni ufficiali: esordio per Gojak. Spazio anche per Bonazzoli

vedi letture

3° turno di Coppa Italaia che questo pomeriggio vedrà scendere in campo il Torin contro il Lecce. Marco Giampaolo dà spazio a Gojak e Bonazzoli dal primo minuto con Ansaldi che viene schierato da mezzala e non nel suo classico ruolo da esterno mancino. In porta non c'è Sirigu ma Milinkovic-Savic. Il Lecce invece scende in campo con tanti titolari anche se, rispetto all'ultimo turno di campionato contro il Cosenza, si rivedono dal 1' Rossettini e Mancosu. Ecco di seguito le formazioni:

Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Singo, Lyanco, Nkoulou, Murru; Ansaldi, Segre, Linetty; Gojak; Verdi, Bonazzoli

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Adjapong, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Bjorkengren, Henderson, Maselli; Mancosu; Stepinski, Pettinari