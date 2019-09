Il Torino trova il pareggio in immediato avvio di ripresa! A siglare la rete che fissa sull'1-1 il punteggio della sfida contro il Lecce è ovviamente Andrea Belotti. Il Gallo è freddo nello spiazzare Gabriel su calcio di rigore, guadagnato dal neo-entrato Zaza a causa di un affossamento subito da Tabanelli in area di rigore. Binari di parità ora per la squadra di Mazzarri, che può pensare anche di portare a casa l'intera posta in palio.