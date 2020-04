Torino, linea verde per l’attacco: i nomi sondati

Il Torino guarda al futuro, e lo fa cautelandosi sul mercato degli attaccanti. Tanti i profili giovani e di valore che i granata stanno seguendo con attenzione con vista sul prossimo campionato, non per forza nell’ipotesi di una partenza eccellente, quanto piuttosto con l’obiettivo di investire in maniera intelligente su calciatori destinati ad aumentare il loro valore una volta che avranno messo in luce le loro qualità. Si parte da Pinamonti, per il quale l’asse con Raiola potrebbe assumere un valore molto rilevante, specie se dovesse avanzare il discorso legato a Bonaventura in entrata e Armando Izzo in uscita. L’attaccante scuola Inter, per quanto apprezzato da mister Longo, non è tuttavia l’unica pista presa in considerazione. Tra i profili che piacciono spicca anche Scamacca, apprezzato anche dalle milanesi e di proprietà del Sassuolo, predestinato ad un trasferimento nella prossima estate con il Torino che potrebbe rappresentare la piazza ideale per fare esplodere le proprie potenzialità in una piazza blasonata e affamata di talento. E poi le idee Sudamericane, quella già nota che potrebbe portare all’argentino Federico Girotti del River Plate, e quella più suggestiva che conduce al talento luccicante di Soteldo, attaccante venezuelano in forza al Santos. Idee da sviluppare e che potrebbero contraddistinguere la prossima sessione di mercato.