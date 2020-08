Torino, Linetty più Vojvoda: a Vagnati manca solo il regista. Cessioni permettendo

La barra di caricamento del Torino 2020/2021 procede spedita verso il 100 per cento. “Ci mancano tre pedine, un terzino destro, una mezzala e un regista, quindi posso dire che siamo all’85 per cento della rosa” diceva giusto la scorsa settimana il presidente Urbano Cairo nel giorno della presentazione del nuovo allenatore, Marco Giampaolo. Cessioni permettendo, si intende, ma per il momento non ci sono grandi corteggiamenti per i big granata. E, in entrata, il club di via Arcivescovado ha fatto altri passi importanti: il terzino sinistro, Ricardo Rodriguez, è stato chiuso già prima del raduno e ha cominciato a lavorare insieme al resto dei compagni, ora per l’interno di centrocampo si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Perché l’operazione Karol Linetty, una delle primissime scelte di Giampaolo per la mediana, è praticamente chiusa. Nel week-end c’è stata l’accelerata, quella decisiva: con la Sampdoria è stato trovato l’accordo sulla base di circa nove milioni di euro, bonus compresi, il giocatore è pronto a sbarcare sotto la Mole. Ci sono da risolvere gli ultimi intoppi burocratici, ma già nei prossimi giorni il polacco potrebbe vedersi dalle parti del Filadelfia: il classe 1995 è pronto a riabbracciare Giampaolo dopo la parentesi in blucerchiato, Linetty sarà il secondo colpo della gestione Davide Vagnati. E non è finita qui, perché ora il Toro ha lanciato la volata all’Atalanta per il terzino destro.

L’oggetto del desiderio è Mergim Vojvoda, esterno basso classe 1995 di proprietà dello Standard Liegi. “Il club ha rifiutato l’offerta dell’Atalanta da cinque milioni più bonus e ora i granata possono superare la concorrenza” le indiscrezioni lanciate dal Belgio a proposito dell’operazione. Ed è proprio quello che è successo: 5,5 i milioni offerti dal presidente Cairo, i belgi hanno detto “sì” e Vojvoda è pronto a sbarcare sotto la Mole. Sarà il terzo acquisto di Vagnati, ora è caccia al regista: Lucas Biglia resta il profilo più vicino e più raggiungibile, è svincolato e proseguono i contatti con il suo agente Enzo Montepaone per trovare l’accordo economico e sulla durata del contratto. Il suo eventuale arrivo non causerebbe cessioni, anche se il Genoa è sempre in pressing su Tomàs Rincon. L'alternativa più giovane, e più costosa, è rappresentata dal talento classe 2000 Fausto Vera dell'Argentinos Juniors. Intanto, però, il Toro sta cominciando a prendere una forma sempre più definita: salvo cessioni, Giampaolo può lavorare con la rosa praticamente al completo.