Torino-Lisbona andata e ritorno. Ora c'è il Monaco: Juve, che fa Perin?

Un piccolo rebus. Che pareva risolto e invece così non è. Parliamo del futuro di Mattia Perin: un anno dopo, la scelta di fare da secondo a Szczesny non ha pagato. Il portiere laziale si è trasferito alla Juventus con la speranza di poter contendere al polacco il ruolo da titolare, ma non c'è mai stata competizione. E il ritorno di Buffon ha posto la parola fine all'avventura con la Vecchia Signora dell'ex Genoa.

C'era il Benfica. Coi portoghesi, la Juventus aveva definito tutto. Poi, una differenza di valutazione nei tempi di recupero dall'infortunio della scorsa stagione: i medici bianconeri avevano calcolato il rientro di Perin possibile entro metà agosto, per i loro colleghi lusitani serviva un mese in più. Non abbastanza da far saltare tutto, ma a quel punto il club di Lisbona gioca sul prezzo e anche sulla formula. Un tentativo che non va giù al ds Fabio Paratici, e la trattativa salta. Difficile, pur non impossibile, riaprirla ora.

Nelle missioni londinesi, lo stesso Paratici ha cercato una destinazione oltremanica. Chiacchierate con l'Aston Villa, poi si è chiusa la finestra per Perin in Premier. Gli ultimi spifferi arrivano dal Monaco, accostato di recente a qualsiasi esubero bianconero, da Rugani a Matuidi per finire appunto con Perin. Aiutano i buoni uffici con Jorge Mendes. Se i monegaschi affonderanno, sarà Ligue 1. Altrimenti, il rischio di dover aspettare fino a gennaio pare dietro l'angolo.