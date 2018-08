Torino, Ljajic ai tifosi: "Vorrei restare ma non dipende da me"

Fonte: torinogranata.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adem Ljajic è ad un passo dall'addio al Torino con destinazione Turchia, dove piace a Fenerbahce e soprattutto Besiktas. Nelle scorse ore il presidente Cairo aveva fatto intendere come la scelta dipendesse dal serbo, che però ieri sera dopo l'allenamento ha così risposto ad alcuni tifosi che gli chiedevano di non partire: "Io voglio restare, ma non dipende da me".