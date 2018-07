Torino, Ljajic e Niang in uscita. Defrel primo nome per l'attacco

© foto di Federico Gaetano

Adem Ljajic e M'Baye Niang possono lasciare il Torino nel giro delle prossime settimane. La Stampa in edicola scrive che il senegalese ha offerte dalla Francia ed è seguito in Russia, se dovesse partire sarà assalto a Gregoire Defrel della Roma oppure a Simone Zaza del Valencia, anche se in pole per l'ex Juventus adesso c'è il Milan.