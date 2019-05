Torino, Ljajic non tornerà: la volontà è quella di restare al Besiktas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adem Ljajic non tornerà al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport di questa mattina non c'è nessuna possibilità che il serbo possa rientrare dal prestito al Besiktas, visto che la sua volontà è quella di restare in Turchia e quella del Toro è di non riportarlo a casa.