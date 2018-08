Torino, Ljajic può restare: Cairo non apre al prestito con diritto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Adem Ljajic è ancora tutto da scrivere ma il Corriere di Torino di questa mattina spiega che il giocatore non ha alcuna fretta di andare via. Il Besiktas lo vuole ma neanche i granata vogliono premere sull'acceleratore per la cessione. I turchi però insistono, nonostante Cairo non tratti il prestito e sia disposto a lasciarlo partire soltanto per 15 milioni di euro.