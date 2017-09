Torino, Ljajic-show: il centro di gravità del mondo granata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carta stampata esaltata dalla prova di Adem Ljajic, vittorioso col suo Torino ieri nella sfida contro l'Udinese di Delneri: il serbo incanta e i quotidiani non lesinano voti molto positivi. Per Tuttosport merita addirittura 8, al pari del compagno di squadra Baselli. "Gioca a due tocchi e fa la differenza" secondo la Gazzetta dello Sport, anche il Corriere della Sera lo premia con un 7.5 che gli vale la palma di migliore in campo.

I voti per Adem Ljajic

Tuttomercatoweb.com - 7

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere della Sera - 7.5

La Stampa - 7

Tuttosport - 8