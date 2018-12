© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Torino. Simone Edera e Vittorio Parigini sono in uscita: possibile che vadano in prestito altrove mentre rischia di rientrare Adem Ljajic. Il Besiktas ha infatti già fatto capire al Torino che il giocatore non resterà in Turchia.