Torino, Ljajic verso la Turchia: il Fenerbahce insidia il Besiktas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adem Ljajic si vede in Turchia. Il serbo ex Fiorentina, Roma e Inter vorrebbe un posto assicurato tra le file del Torino, situazione che Walter Mazzarri non può garantire. Per questo, scrive Tuttosport, il calciatore ha dato mandato al suo entourage di stringere col Besiktas o col Fenerbahce, club interessati al suo cartellino. Le aquile nere, al momento, sembrano in vantaggio.