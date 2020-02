Torino, Longo all'esordio con la Samp: "Con Ranieri hanno un'identità"

Prima vigilia di campionato per Moreno Longo, neo tecnico del Torino atteso domani dall'anticipo contro la Sampdoria. In conferenza stampa, l'allenatore si è soffermato anche sulle insidie che può nascondere la gara: "La Samp è una squadra che con Ranieri ha trovato identità, dispone di calciatori di qualità, che dà pochi spazi e tiene bene il campo. Dovremo essere bravi a leggere la partita: dovremo fare la gara ma anche coprirci bene, la Samp va rispettata ma noi dobbiamo dare la nostra impronta al match. Mi aspetto un Toro che cerchi di fare la partita per il più possibile".

