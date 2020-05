Torino, Longo allunga la rosa: a disposizione anche cinque Primavera

Moreno Longo li conosce molto bene, lui è sempre legato al mondo della Primavera. E così ha deciso di dar loro una chance in prima squadra, anche perché la rosa è piuttosto corta: l’ha ereditata così da Walter Mazzarri, il suo predecessore infatti voleva una squadra con un numero più ristretto possibile di elementi. E potrebbe esserci bisogno anche dei ragazzini all’eventuale ripresa del campionato, i due mesi di stop forzato costringono a rivedere i piani dello staff e a non avere certezze assolute sulla forma fisica di Belotti e compagni.

Longo ne sta alternando cinque, di ragazzi, tra i big della sua squadra. E c’è anche un portiere, Luca Trombini, che quest’anno ha fatto il vice del titolare Lewis ma sul quale il club crede molto. Gli altri volti nuovi transitati dal Filadelfia in questi primi giorni di allenamenti individuali ci sono anche i difensori Emin Ghazoini e Patrick Enrici, il centrocampista Mihael Onisa e l’esterno offensivo Fabio Gonella. A questi vanno aggiunti anche i classe 2000 Wilfried Singo e Ndary Adopo, ma per loro il discorso è un po’ differente visto che erano in pianta stabile in prima squadra già prima della sospensione del campionato per Coronavirus.

Sono risorse per il futuro, che però Longo vorrebbe provare a utilizzare fin da subito. In questi giorni sta testando la loro tenuta atletica e, se il protocollo lo permetterà, dalla prossima settimana li metterà alla prova nelle prime esercitazioni di squadra. Alla ripresa del campionato, se mai davvero ci sarà, potrebbe esserci bisogno anche dei “torelli”: e Longo vuole provare a bruciare le tappe.