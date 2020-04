Torino, Longo amplia la rosa in vista del tour de force: saranno accorpati altri 2 Primavera

Dodici partite in un mese e mezzo. Di conseguenza, una gara ogni tre giorni. Se il calcio riparte, a giugno e luglio calciatori e allenatori saranno chiamati ad una vera e propria maratona. Per il Torino i match da disputare sono addirittura 13 e, per questo, Moreno Longo starebbe pensando di ampliare la rosa. Come? Accorpando alla prima squadra alcuni giovani della Primavera. Oltre a Singo e Adopo, già nel giro dei grandi, si aggiungerebbero il capitano della Primavera Onisa e il laterale marocchino Ghazoini. A riportarlo è il Corriere di Torino.