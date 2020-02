Torino, Longo: "Belotti? L'ho trovato un po' giù, ma ha voglia reagire"

Parlando a Sky Sport a margine della conferenza di vigilia di Torino-Sampdoria, il neo tecnico granata Moreno Longo si è soffermato anche su presente e futuro di Andrea Belotti: "L'ho trovato un po' giù di morale, ma del resto non piace a nessuno attraversare questi momenti. Il suo comunque è uno stato d'animo di rivalsa, ha tanta voglia di reagire e dobbiamo cavalcare assieme questa possibilità di invertire la rotta. E' un grandissimo calciatore, al top del calcio italiano, sta a me trovare le chiavi giuste in modo che possa esprimersi nel modo giusto. Quagliarella? La Samp non è solo lui, anche se è un grandissimo calciatore. Non dovremo lasciare spazio per farlo tirare, visto che è bravo sotto questo punto di vista. Dobbiamo avere rispetto per la Samp, ma allo stesso tempo noi dobbiamo avere molta più autostima".