Torino, Longo: "Belotti non è discussione. Non deve correre meno, deve correre meglio"

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico del Torino Moreno Longo ha parlato anche di Andrea Belotti: "Sta bene, è normale che sia difficile esprimersi ai massimi livelli in situazioni come la nostra. E' nel giro della Nazionale, è tra i primissimi in ambito europeo e non possiamo metterlo in discussione. Mi piace utilizzarlo più vicino alla porta, che faccia movimenti verso la porta: non deve correre meno, ma correre meglio".

Cosa sta studiando per far convivere Zaza e Belotti?

"Sono compatibili, sicuramente ci sarà l'opportunità di vederli insieme. E' un'idea che va tramutata in fatti, se poi non vedo quell'equilibrio che voglio avremo altre soluzioni. In base a partita e avversario li potremmo vedere".

