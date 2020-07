Torino, Longo cambia: a Firenze è l’occasione di Lukic e Berenguer

Per la salvezza, il più è fatto: i tre punti ottenuto contro il Genoa hanno permesso al Torino, in un colpo solo, di allontanarsi dalla zona rossa e di inguaiare il Grifone. E Firenze rappresenta una ghiotta occasione per centrare l’obiettivo, anche perché a Marassi ci sarà lo scontro diretto tra i rossoblù e il Lecce. Ma Moreno Longo pensa solo alla sua squadra, per la trasferta al Franchi ha in mente più di una novità di formazione.

Non saranno poche le esclusioni eccellenti: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero partire dalla panchina tre big. Armando Izzo, già escluso inizialmente contro il Genoa dopo i disastri di San Siro contro l’Inter; Tomàs Rincon, il quale ha sempre una diffida che gli pende sulla testa; Simone Verdi, titolare in tutte e cinque le ultime uscite. Le principali novità di formazioni, dunque, saranno rappresentate da Sasa Lukic e Alejandro Berenguer: è dal derby contro la Juventus che non partono dal primo minuto, per la gara di Firenze sono i grandi favoriti. E sarà un’occasione per entrambi, anche per il futuro. Il serbo è reduce dalla perla realizzata contro il Genoa che ha chiuso la partita, lo spagnolo continua ad essere nel mirino di diverse squadre di Liga. Il suo rendimento è andato calando durante la stagione, ottimo durante la prima parte e insufficiente post-lockdown. E infatti sono arrivate le esclusioni, tre di fila nelle ultime tre, ma ora anche Berenguer tornerà titolare. Ci sarà anche Aina tra i titolari, è in vantaggio su Ansaldi: per l’argentino, infatti, urge serve prudenza nel minutaggio per non rischiare ricadute a livello muscolare. A lui e a De Silvestri il compito di trovare i cross giusti per il tandem d’attacco: davanti, infatti, ci sarà sempre la coppia Zaza-Belotti, con il Gallo che cerca il record di otto gare consecutive a segno, un traguardo che nella storia del club è stato tagliato soltanto da Franco Ossola, uno degli Invincibili del Grande Torino.