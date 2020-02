Torino, Longo: "Devo riaccendere cuore e stomaco della squadra"

Si è presentato quest'oggi in conferenza stampa Moreno Longo, nuovo allenatore del Torino chiamato dal presidente Urbano Cairo in sostituzione di Walter Mazzarri. Tra le altre cose, il tecnico ha parlato anche di ambiente e prospettive per la stagione: "Questa è una tifoseria che conosco bene, so quanto può dare come apporto. Mi auguro che il mio arrivo possa essere un motivo per ricreare un clima positivo. Sono consapevole che dobbiamo essere noi a trascinarli e ad alimentare l'entusiasmo con prestazioni all'altezza. Anche il tifoso in questi quattro mesi dovrà stringerci per darci una mano e per cercare di sovvertire una stagione che può ancora dare tanto".

Come ha visto la squadra nelle ultime partite?

"Sono state sconfitte pesanti per una squadra con queste qualità: le partite si possono perdere, ci sono episodi che le condizionano, ma sono venute meno le reazioni. Dovrò essere bravo a riaccendere cuore e stomaco per far sì che certe cose non accadano più".

Cos'ha risposto ai tifosi che le hanno detto di non accettare il Toro?

"Non ho risposto a nessuno perché è stato tutto troppo veloce, non ho avuto il tempo. Il nostro lavoro è fatto di grandi responsabilità, ogni situazione è pericolosa. Vedete cosa è successo a Giampaolo e Di Francesco, vedo giovani che fanno exploit: non c'è un rischio più di un altro. Qui c'è un po' più di aspettativa, ma la grandezza della piazza aumenta le aspettative. Io sono benissimo cosa devo fare e quali sono i rischi. Sono consapevole e affronterò tutto con coraggio".