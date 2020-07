Torino, Longo difende Belotti: "Basta cavilli su di lui e sulla sua posizione in campo"

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato in sala stampa difendendo Belotti e il suo rendimento nelle ultime partite: "Belotti è un giocatore che fa fatica a rimanere a lavorare in zona centrale. E' ora di smetterla di vedere il cavillo perché chi mi dice che lì non va bene mi deve spiegare come ha fatto a fare il record di gol in questa ripresa giocando in quella posizione. Ogni tanto resto stupito da qualche parere che rimane opinabile come tutti ma che è smentito dai numeri che ci danno ragione".

