Torino, Longo dopo il pari contro l'Hellas Verona: "Questo è un punto guadagnato"

vedi letture

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha commentato il pareggio contro l'Hellas Verona ai microfoni di Torino Channel: "Io credo che sia un punto guadagnato, perché affrontavamo una squadra in salute, spensierata, che è venuta qui a giocare senza pressione. Un calcio che fanno nel migliore dei modi, un calcio che ti fa giocare anche sporco perché creano duelli in ogni zona del campo e ritrovarti sotto 1-0 non è mai semplice e siamo stati bravi a portare a casa un punto e avevamo anche la palla per vincere la partita".