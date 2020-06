Torino, Longo e la ripartenza: "Saremo tutti nelle stesse condizioni, non dobbiamo avere alibi"

vedi letture

Moreno Longo, tecnico del Torino e prossimo avversario del Parma, ai microfoni ufficiali del club granata si è proiettato anche sul finale di stagione che si appresta a cominciare: "Dobbiamo ritrovare l’autostima che avevamo perduto: abbiamo potenzialità per poterci esprimere in maniera diversa rispetto alle ultime uscite, dobbiamo pensare positivo e trovare fiducia in noi stessi attraverso le prestazioni che arriveranno già dalla partita contro il Parma. Le tante gare ravvicinate? Saremo tutti nelle stesse condizioni: partiremo alla pari, ci saranno difficoltà ma la squadra non deve avere alibi e dovremo essere bravi ad adattarci: la capacità di adattamento farà la differenza".