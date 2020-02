© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima vigilia di campionato per Moreno Longo, neo tecnico del Torino atteso domani dall'anticipo contro la Sampdoria. In conferenza stampa, l'allenatore ha parlato anche di alcuni singoli: "Berenguer? Ha lavorato molto bene, come tutti i suoi compagni. E' un giocatore duttile: nei ruoli offensivi può fare il trequartista, sotto una seconda punta, può anche fare la mezzala con strappi non indifferenti. Mi offre la possibilità di impiegarlo in diverse posizioni. Ho visto tante volte il Toro, lo conosco molto bene e la sua duttilità sarà un'arma per poter cambiare assetto".