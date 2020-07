Torino, Longo: "Era una partita-trappola. Mantenuto lucidità e freddezza. "

La vittoria in rimonta sul Brescia ha regalato una boccata di ossigeno al Torino, che riguadagna due posizioni in classifica grazie ai risultati delle dirette concorrenti. Al termine della gara il tecnico granata Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per un commento alla prestazione dei suoi.

Di cosa ha parlato nel discorso a fine partita con tutti i giocatori riuniti a centrocampo?

"Ci tenevo perché sapevamo l'importanza di questa partita, sono quelle partite-trappola perché affronti una squadra che non ha più niente da perdere, al contrario di noi. Ci siamo ritrovati sotto di 1-0 e la strada si poteva complicare. Abbiamo mantenuto lucidità e freddezza, ci siamo riorganizzati per reagire, e non era né scontato né facile. La squadra ha saputo costruirsi le possibilità per ribaltarla e lo ha fatto con personalità e qualità. Ho rimarcato questo."

Sullo 0-1 ha avuto paura?

"Paura no, perché la squadra aveva approcciato bene la partita, la squadra stava creando già da subito, avevamo già tirato in porta 4 volte, con un'ottima parata di Joronen e una traversa. Prendere il gol ci ha un po' scosso ma ci siamo riorganizzati velocemente."

Su Verdi:

"Sono contento della prestazione di Verdi e gliel'ho detto. Aveva faticato in questa annata a far vedere il suo potenziale, questo deve dargli fiducia e autostima perché è un ragazzo che ha grandi qualità."

Sull'importanza della gara con il Genoa tra due turni:

"Siamo consapevoli di aver fatto un passo che andava fatto, ma sappiamo benissimo che la strada è ancora lunga. In queste 7 partite che arrivano avremo altre gare importanti da dover vincere. Ora pensiamo all'Inter perché quest'anno fare punti con una big ci manca e ci teniamo a prepararla bene".