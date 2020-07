Torino, Longo: "Il rammarico è essere tornati dagli spogliatoi senza la solita attenzione"

Moreno Longo, tecnico del Torino, commenta a Torino Channel il ko contro l'Inter: "Il rammarico è essere rientrati dagli spogliatoi non con la solita attenzione, la solita cattiveria agonistica, la solita determinazione e aver concesso all'Inter l'opportunità di fare due gol in pochi minuti su palle da fermo. Sai bene che quando vieni a San Siro non te lo puoi permettere perché loro sono pronti a castigarti, del resto sono la seconda squadra in classifica, una squadra che ha mandato 18 giocatori in gol. Peccato perché nel primo tempo dopo il gol in cui eravamo andati in vantaggio erano stati creati i presupposti per mettere la partita su un altro binario".