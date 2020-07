Torino, Longo: "Io come Pioli? Nessuna chiamata dalla società, ma penso alla salvezza"

vedi letture

Il Torino strappa un punto in rimonta all'Hellas Verona: un pari che muove la classifica, ma che non risolve la volata salvezza dei granata. A margine del match contro gli scaligeri, Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Siete ad un passo dall'obiettivo salvezza.

"Quando hai un obiettivo diventa fondamentale raggiungerlo. Sappiamo la realtà che stiamo vivendo, siamo proiettati con ogni risorsa a raggiungerlo. Andiamo avanti con fiducia, sapendo di dover affrontare al meglio queste ultime tre partite, per raggiungere quello che per noi è diventato un obiettivo fondamentale".

Dalla panchina la sua partecipazione è molto attiva. Quanto è importante questo aspetto?

"Credo sia importante. Prima del lockdown credo che abbiamo lavorato due settimane, poi c'è stato il post-lockdown, e in questo nuovo format gestisci le energie, ma alleni poco. Ogni occasione è buona per trasmettere le tue idee, quindi cerchiamo di aiutare i ragazzi in modo che possano esprimersi al meglio".

Speri che finisce come con Pioli al Milan?

"La chiamata non è arrivata. Detto questo, e lo dico con grande sincerità, ho solo l'obiettivo di salvare la squadra. È una cosa a cui teniamo particolarmente, quindi non dobbiamo dare spazio ad altri pensieri. Proiettiamoci alla partita con la SPAL, per fare una partita da Toro. Poi penso che la società abbia l'esperienza necessaria per fare le sue valutazioni e bocce ferme, quando l'obiettivo sarà centrato".