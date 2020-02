Torino, Longo: "La settimana in più di lavoro ci ha permesso di recuperare Zaza e Baselli"

Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato a Torino Channel alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli, soffermandosi così sullo stato di salute della squadra granata: "Arriviamo alla gara contro il Napoli con una settimana di lavoro in più, e di questo ne avevamo bisogno. Stiamo migliorando la condizione generale della squadra ma anche la situazione degli infortunati da recuperare come ad esempio Zaza, Baselli e Ansaldi che comunque aveva bisogno di allenarsi con più continuità. In questo senso abbiamo utilizzato la settimana per migliorare questi aspetti".