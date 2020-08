Torino, Longo: "Millico ha avuto un atteggiamento grave. Col Bologna non ci sarà"

vedi letture

Il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. Dando alcune indicazioni sulla formazione di domani. Su Edera e Millico: “Hanno avuto due reazioni sbagliate, ma Millico ha avuto un atteggiamento più grave: questo mi induce a lasciarlo fuori di nuovo, mentre Edera verrà convocato”.

Sul'infortunio di Singo: "Non ci voleva l’infortunio, aveva sfruttato al meglio l’occasione e gli facciamo un grande importante: è un ragazzo che vuole migliorare, con umiltà e voglia può crescere molto. Se ci saranno i presupposti, mi piacerebbe dare altre opportunità ad altri ragazzi: li ringrazio, hanno dato grandissima disponibilità e hanno sfruttato l’occasione di allenarsi con i più grandi. Spero che abbiano colto gli aspetti positivi e non quelli negativi, e faccio una richiesta alla carta stampata e ai media: si enfatizza troppo quello che fanno in pochissimo tempo, questo non è il modo migliore per aiutare la loro crescita. Sono pieni di articoli e visibilità, ma non hanno ancora fatto nulla e li si disegna come giocatori fatti e finiti. Questo non fa il bene dei ragazzi, bisogna aiutarli a mantenere i piedi per terra: ci sono percentuali minime nel calcio, anche chi si affaccia al mondo del calcio non è detto che riesca a sfondare. A volte sono questi gli episodi che fanno cominciare il declino".