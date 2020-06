Torino, Longo: "Niente drammi, percorso con difficoltà che dobbiamo superare. Testa alla Lazio"

vedi letture

Dopo il 4-2 subito in casa del Cagliari, il tecnico del Torino Moreno Longo ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Mi dispiace che dopo il 3-2 abbiamo commesso un'ingenuità sul rigore che ha smorzato l'inerzia per andare a cercare il pareggio. Giocando ogni tre giorni, le risorse fisiche e mentali ti fanno avere up e down per poter leggere le gare. Ora Lazio e Juventus? Noi pensiamo solo alla lazio, alla prossima gara, mi aspetto un atteggiamento feroce per fare risultato contro tutte. Non eravamo fenomeni tre giorni fa dopo una vittoria e un pareggio, non dobbiamo fare drammi ora, il percorso di questa squadra è fatta di difficoltà e dobbiamo essere bravi a superarle".