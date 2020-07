Torino, Longo: "Orgoglioso della salvezza. Edera e Millico? Serve rispetto"

Si chiude con una sconfitta la stagione in casa del Torino. Il tecnico granata Moreno Longo analizza così ai microfoni di Sky Sport la sfida con la Roma.

Come valuta la prestazione della squadra?

“Il gruppo è vivo, abbiamo giocato a viso aperto contro la Roma restando in partita fino all’ultimo secondo con le energie rimaste. Non molleremo neanche nell’ultima partita. Scenderemo in campo per vincere".

Perchè Edera e Millico non sono stati convocati?

"É stato un provvedimento disciplinare. Chi mi conosce sa che ci sono delle situazioni in cui non si può sgarrare. Serve rispetto per il club in cui si lavora".

Cosa è accaduto?

“Inutile entrare nei dettagli, i panni sporchi si lavano in casa. Mi auguro che possa servirgli da lezione per capire come si deve stare al mondo”.

Il suo futuro sarà ancora granata?

"Sono orgoglioso di aver centrato un obiettivo importante che permetterà alla società di riprogrammare. La società sta facendo le sue valutazioni. Qualora fossi scelto è giusto che vengano ascoltate le mie richieste. Se verranno fatte altre scelte, rispetterò la decisione".