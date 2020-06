Torino, Longo pensa solo alla salvezza. Fallita l'ennesima prova di maturità

Sei punti sulla terzultima sono un margine ancora rassicurante, ma in casa Torino qualche preoccupazione c'è, soprattutto considerato il calendario, che nelle prossime settimane riserverà Lazio, Juventus, Brescia e Inter. Quattro sfide complicate, in cui la squadra di Longo dovrà essere brava a conquistare più punti possibili per allontanare lo spettro della retrocessione . Anche perché Longo ha ammesso candidamente che l'obiettivo è conquistare la salvezza , per poi sedersi insieme intorno a un tavolo per programmare la prossima stagione.