Torino, Longo perde i pezzi: dopo Baselli, si fa male anche Verdi

Moreno Longo continua a perdere pezzi. Aveva appena recuperato Soualiho Meité, che si era unito al gruppo dopo i lavori personalizzati del week-end, e ora deve subito rinunciare forzatamente a un’altra pedina. Dal Filadelfia, infatti, continuano ad arrivare brutte notizie: si è fermato anche Simone Verdi, l’ex Napoli si è procurato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. Un’altra tegola che si abbatte sul Toro. Per il fantasista c’è il rischio di un mese di stop, tra una settimana nuovi esami: guardando il calendario, difficilmente Longo lo avrà a disposizione per il derby contro la Juve del 4 luglio. E per lui continua così una stagione altamente al di sotto delle aspettative, con l’investimento da circa 25 milioni di euro che ha portato soltanto un gol, tra l’altro inutile, nella sconfitta interna contro la Sampdoria all’esordio del nuovo allenatore.

L’operazione è perfettamente riuscita, l’intervento è ok: Daniele Baselli ha fatto il primo passo dopo il grave infortunio subito durante l’allenamento del primo giugno. Ieri è stato operato dal professor Stefano Zaffagnini presso la Clinica Toniolo di Bologna, bisognava ricostruire il legamento crociato del ginocchio destro dopo il crack di una settimana fa. Ora comincerà un lunghissimo percorso riabilitativo, le prime terapie alle quali si sottoporrà Baselli sono fissate tra una quindicina di giorni. Una brutta tegola per il centrocampista e per il Torino, che si separeranno per i prossimi sei mesi: è questa, infatti, la tempistica per infortuni del genere. Fino a novembre inoltrato, probabilmente dicembre, i granata resteranno orfani del classe 1992 cresciuto nel vivaio dell’Atalanta. “Tornerò presto e con più voglia di prima” ha scritto il giocatore su Instagram. Il giocatore ha ricevuto l’affetto dei compagni: oltre ai tantissimi messaggi, c’è stato anche un regalo speciale. Glielo hanno fatto De Silvestri e Zaza, che attraverso Instagram hanno immortalato un momento della videochiamata con Baselli direttamente dalla clinica bolognese.