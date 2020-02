Torino, Longo: "Pochi punti sulla zona retrocessione, serve avere più coraggio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Torino 2-1, il tecnico granata Moreno Longo ha commentato così il match: “Avevamo cominciato bene, poi dopo aver subito il gol non siamo stati più in grado di fare male. In questo siamo mancati. Problema tecnico o mentale? Noi dobbiamo essere pronti per queste partite finali che ci vedono coinvolte in un fazzoletto di squadre che lottano per la salvezza, in questo momento abbiamo solo cinque punti sulla zona retrocessione. Starà a me inculcare la giusta mentalità e il giusto coraggio alla squadra. Sicuramente questa squadra ha delle problematiche, dopo aver subito il 2-0 paradossalmente ci siamo liberati, questo denota che l’aspetto psicologico ci sta penalizzando. Ma se vuoi giocare in Serie A devi superare le pressioni”.

Zaza e Belotti insieme le sono piaciuti?

“Beh direi che oggi non si può dire che abbiano fatto bene, abbiamo fatto una partita sottotono tutti e non si può giudicare la coppia d’attacco. Ci stiamo lavorando da quando sono arrivato io, sicuramente questa coppia potrà essere riproposta, è una soluzione che dobbiamo avere a disposizione, ma sicuramente oggi è riduttivo giudicare la coppia d’attacco perché la squadra è mancata per coraggio e mentalità”.

Oggi avete perso molti duelli in diverse zone del campo, da cosa dipende?

“Sotto l’aspetto dei duelli oggi secondo me arrivavamo un po’ secondi sulla palla, di fronte avevamo una squadra che sta meglio di noi sotto l’aspetto sia mentale che fisico. Sull’azione di Edera siamo stati almeno in 3-4 dentro l’area, ma questo lo dobbiamo fare risolvendo soprattutto il sistema mentale. La squadra deve crescere nella fase di studio iniziale dove deve provare a creare di più”.

Serve la sfrontatezza dei giovani o meglio l’esperienza?

“Questo me lo dirà la settimana di lavoro, devo guardare chi mi dà certe caratteristiche, se me le dà l’anziano bene, altrimenti con i giovani va bene lo stesso. Bisogna guardare chi sta bene, chi ha coraggio e chi ha mentalità per raggiungere un obiettivo fondamentale come quello della salvezza. Dobbiamo affidarci a chi ha il coraggio di osare e di prendersi delle responsabilità”.