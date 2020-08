Torino, Longo: "Prestazione positiva contro il Bologna, siamo contenti così"

Queste le dichiarazioni di Moreno Longo nel post Bologna-Torino 1-1: "Oggi abbiamo tirato fuori una prestazione positiva, portando a casa il risultato. Siamo contenti di aver onorato un impegno che aveva poco valore per la classifica ma che contava tanto per noi. Celesia? Sono contento per il suo esordio, ha buone prospettive, bisognerà aiutarlo nel suo percorso di crescita. Avrei voluto dargli più minuti ma la gara è stata in bilico fino alla fine”.