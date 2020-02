Torino, Longo: "Quattro giorni sono pochi, ma ho sensazioni positive"

Prima vigilia di campionato per Moreno Longo, neo tecnico del Torino atteso domani dall'anticipo contro la Sampdoria. In conferenza stampa, l'allenatore ha parlato anche della prima accoglienza ricevuta dalla squadra: "Quattro giorni sono pochi, ma ho sensazioni positive: su squadra si può lavorare molto bene. Tutti mi hanno dato massima disponibilità, ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia di invertire il trend negativo. Ma le parole stanno a zero, i sorrisi fanno bene ma per mantenerli ci vanno le prestazioni. Le prime ore sono state convulse, tra trovare accordo con il Torino e risolvere con il Frosinone, non avevo avuto modo di realizzare. Al primo allenamento a porte aperte al Fila si è percepito cosa abbiamo intorno a noi: l'emozione mi ha pervaso, ma facendo questo lavoro bisogna abituarsi a mantenere freddezza. E ci si impiega pochissimo a passare dalle stelle alle stalle. Ho i piedi per terra, dedico ogni energia a questo gruppo. Dai giocatori ho ricevuto disponibilità: hanno lavorato con entusiasmo, voglio che prima ci siano uomini e poi calciatori. Sono persone serie e di valori, mi aspetto sempre questo impegno e questa dedizione".

