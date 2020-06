Torino, Longo: "Rammarico per aver creato tanto. Belotti deve stare sereno, il gol arriverà"

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, il tecnico del Torino Moreno Longo dopo l'1-1 col Parma ha detto: "C'è rammarico, perché quando crei così tanto devi vincere e noi abbiamo avuto almeno tre palle gol e un rigore. L'aspetto positivo arriva da una prestazione in cui la squadra ha tenuto ben il campo, dopo il gol non ha abbassato la testa e ha continuato a proporre quello che doveva proporre. Belotti? Deve stare sereno, è un giocatore che tutti vorrebbero, il gol arriverà, può essere importanti in mille modi, lavora duramente in allenamento, purtroppo gli attaccanti passano momenti di questo genere, è e sarà importante per questa squadra".