Torino, Longo recupera i pezzi

Simone Zaza e Daniele Baselli. Protagonisti mancati della prima fase della stagione targata Mazzarri in casa Torino, e pronti al rientro nella delicata trasferta di Milano per fronteggiare il Milan ferito dalla sconfitta nel derby. A un girone di distanza dall’impresa dell’Olimpico, in una notte che generó attese e aspettative poi tradite dai fatti, i granata di Moreno Longo potranno contare sul recupero di due uomini potenzialmente chiave nell’ottica di ciò che andrà costruito da qui al termine del campionato. Oltre al centrocampista e all’attaccante, Longo riabbraccia anche De Silvestri, rientrato parzialmente in gruppo e pronto a rientrare nelle possibili scelte in vista della trasferta meneghina. Il Toro recupera i pezzi, in attesa di dare riscontri tangibili di rinascita.