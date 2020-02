© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima vigilia di campionato per Moreno Longo, neo tecnico del Torino atteso domani dall'anticipo contro la Sampdoria. In conferenza stampa, l'allenatore ha parlato anche della situazione legata agli infortunati: "Ansaldi è rientrato in gruppo, ha svolto due allenamenti ma è fermo da un mese: ha una condizione precaria, non ha un minutaggio adeguato e vedremo come gestirlo. Rincon ha risolto il suo problema. Abbiamo fuori Zaza e Baselli, ma stanno progredendo e le sensazioni sono buone: in settimana miglioreranno ulteriormente".