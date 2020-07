Torino, Longo: "Salvezza? Nulla cambia dopo questa partita. Concentrati già sul Genoa"

Il tecnico del Torino, Moreno Longo, parla della lotta salvezza dei granata, cinque punti sopra il terzultimo posto: "Che sensazioni abbiamo in chiave salvezza? Quelle di una squadra che deve lottare su ogni campo per raggiungere l'obiettivo. Di questo siamo consapevoli, non cambia nulla dopo questa partita. Sapevamo di poter cercare di portare via dei punti, ma oggi l'Inter è stata migliore di noi. Siamo già concentrati su quello che dovremo fare contro il Genoa".