Torino, Longo sceglie il trequartista

Le indisponibilità di Baselli e Verdi spingono Longo ad inaugurare modifiche tattiche evidenti in vista della gara di campionato contro il Parma. La scelta del tecnico del Torino dovrebbe infatti ricadere su un 4-3-1-2 che dovrà contare sulla spinta degli esterni garantita principalmente da De Silvestri sulla corsia di destra, mentre dal lato opposto il favorito sembra essere Bremer per completare il pacchetto arretrato in compagnia di Izzo e Nkoulou. La cerniera mediana dovrebbe invece comprendere la qualità di Edera in compagnia di Meite e di Rincon per supportare Berenguer che sarà chiamato al difficile compito di ispirare la fame di gol di Belotti e Simone Zaza. Proprio quest’ultimo sarà il vero osservato speciale, con la grande possibilità di mostrare le qualità che hanno spinto il Torino ad investire su di lui affinando un’intesa con il Gallo che si è vista solo a sprazzi. Arma ideale per mettere in difficoltà la difesa del Parma inaugurando così la ripresa delle ostilità dopo il periodo di lockdown.